Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Одесі, унаслідок якої загинули щонайменше 7 людей. Він заявив, що водночас із загибеллю людей тривають «внутрішні політичні ігри» партнерів, які перешкоджають посиленню захисту України, і це «неможливо зрозуміти».

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.

– Увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського Шахеда. Зараз ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами. Станом на цей час відомо про сім загиблих, і серед них дві дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Вісім людей постраждали – ще дитина, три роки, дівчинка, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Він також закликав західних партнерів не затягувати передання Україні озброєння, бо щодня кількість загиблих від російської агресії дітей зростає.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.

Кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей.