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Посол Європейського Союзу у Грузії Павло Герчинський оголосив про зупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

Про це дипломат повідомив журналістам на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, передає «Ехо Кавказу».

Причиною цього стало ухвалення парламентом Грузії закону про «іноземних агентів», який схожий на російський закон і вимагає від медіа та організацій із закордонним капіталом звітувати перед владою, а також передбачає штрафи за порушення. Дипломат також зазначив, що антизахідна риторика грузинських чиновників є несумісною з цілями євроінтеграції країни.

— Що стосується співпраці у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вас, що лідери ЄС також вирішили заморозити гроші, виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF). І це лише перший крок, будуть й інші кроки. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, — цитує Павла Герчинського SOVA.

Як відомо, Грузія у березні 2022 року подала заявку на вступ до ЄС, а вже в грудні 2023 року країна набула статусу кандидата і мала розпочати низку реформ.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Парламент Грузії затвердив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», відомий як про «іноагентів». У зв’язку з цим з 23:00 години 1 травня у законодавчому органі посилили заходи безпеки на тлі протестів.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії, закликала керівну партію «Грузинська мрія» відкликати закон про «іноагентів».

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Крім того, Міністерство оборони США оголосило про перенесення на невизначений термін військових навчань із Грузією Noble Partner через потребу провести комплексний перегляд двосторонніх відносин країн.