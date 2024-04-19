Олександр Пасічний/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув проєкт закону, яким планують внести зміни до Бюджетного кодексу, що дозволять місцевим радам надавати більшу фінансову підтримку Збройним силам, військовим формуванням і правоохоронним органам.

Про це повідомив народний депутат Олександр Пасічний.

«Можливість фінансової підтримки сектору безпеки та оборони під час дії воєнного стану!

Це питання неодноразово піднімалося представниками органів місцевого самоврядування, адже чинне законодавство не надає їм повноваження здійснювати з місцевих бюджетів видатки на заходи, спрямовані на посилення обороноздатності і безпеки», — написав він.

Законопроект, про який йде мова, системно пов'язаний з проєктом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (реєстр.№ 9559-д), який серед інших норм, розширює виключні компетенції сільських, селищних, міських рад та надає їм право вирішувати питання надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони.

На минулому пленарному тижні Верховна Рада прийняла цей законопроект в першому читанні.