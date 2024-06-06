Рада в першому читанні підтримала прискорення будівництва мобільних станцій / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 9549, який дасть змогу операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, зокрема, це необхідно зробити, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість.

У пресслужбі нагадали, що одна з пріоритетних цілей Мінцифри до 2030 року — забезпечити 95% населення якісним мобільним зв’язком.

«Щоб досягти цієї мети, держава має швидше видавати мобільним операторам дозволи на землю, які необхідні для будівництва мобільних станцій. Сьогодні цей процес відбувається повільно через низку бюрократичних процедур, але в подальшому, з ухваленням законопроєкту, це відбуватиметься швидше», — зазначили в Міністерстві.

Законопроєкт дозволить:

скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;

використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;

встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Так прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

«Для мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті прописано, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій. Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», — додали у Мінцифрі.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тисячі базових станцій мобільного зв’язку.