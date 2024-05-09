Олександр Кубраков / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це 8 травня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА — 272», — йдеться в повідомленні.

Також за його словами, Олександра Кубракова та премʼєра Дениса Шмигаля в залі не було. Про призначення нового міністра наразі не відомо.

Сам же Кубраков заявив що прем’єр-міністр Шмигаль та керівництво «Слуги Народу» не обговорювали з ним його звільнення.

«Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений», — написав він.

Нагадаємо, Олександра Кубракова призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України 1 грудня 2022 року.

Раніше, Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Також у березні цього року, Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.