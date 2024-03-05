Зал засідань Верховної Ради. Фото: Стопкор

У Верховній Раді скасували всі заплановані на цей тиждень засідання. Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив це роботою з військовими.

Про скасування засідань, зокрема, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Дві реальності одночасно: 1) Вчора на погоджувальній раді з фракціями були 4-и міністри, які просили не відкладати їх закони і швидко проголосувати; 2) Сьогодні коаліція відміняє 3 дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць», — написав він.

Пізніше Давид Арахамія заявив, що у депутатів є «термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів» та не було анонсоване з огляду на безпеку.

«Коли воно буде виконане — вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент», — написав він.

За його словами, завдання пов’язане з роботою із військовими.

«Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими — на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації», — написав нардеп.

Давид Арахамія також наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нардепам збиратися в будь-який час і приймати рішення та оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень партнерами.

«Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом», — зазначив він.

Нагадаємо, після прийняття у першому читанні нового законопроєкту про мобілізацію, нардепи внесли до документу понад 4 тисячі поправок. Народний депутат Федір Веніславський розповів про ключові поправки.