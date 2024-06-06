У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11321 про посилення гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації.

Про це повідомив один з ініціаторів проєкту, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, законопроєкт має багато змін, які стали необхідними за останні два роки. Зокрема, він передбачає можливість журналістам вільно пересуватися під час комендантської години в межах здійснення своєї професійної діяльності. Для цього потрібно мати акредитацію від Збройних Сил України та відповідні документи.

«Така норма спростить роботу кореспондентам, які сьогодні висвітлюють події на фронті. А також допоможе журналістам, чий фах передбачає роботу вночі для швидкого донесення інформації та розслідувань», — написав нардеп.

Крім того, проєкт закону надає нові гарантії позаштатним працівникам ЗМІ — фіксерам (або локальним продюсерам), які працюють за цивільно-правовим договором. Ярослав Юрчишин пояснив, що зараз такі працівники не мають тих самих гарантій, що й журналісти, тож недоброчесним особам набагато легше переслідувати людей поза штатом.

Також законопроєкт звільняє онлайн-медіа від відповідальності за коментарі користувачів, публікації в блогах та інший контент, створений не їхніми працівниками, якщо його видалили протягом трьох днів з моменту отримання ухвали суду. Це може відбуватися не тільки на підставі скарги чи рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а й в разі відкриття судом провадження у відповідній справі. Ярослав Юрчишин пояснив, що через навалу російських ботів стало складніше оперативно відстежувати всі коментарі. Тому така пропозиція значно скоротить час та витрати ЗМІ на судову тяганину.

«Це лише частина корисних норм, які ми заклали в законопроєкт. І лише невелика частина того, що потрібно впровадити для покращення умов роботи медійників», — написав депутат.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що під час війни для медіа та журналістів мають бути введені правила роботи, які їх будуть контролювати.