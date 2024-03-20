Німецький концерн Rheinmetall. Фото: ЕРА

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що влада ЄС має розглянути можливість створення систем протиповітряної оборони, подібних ізраїльському «Залізному куполу».

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

— Я вважаю, що це гарна ідея мати європейське рішення, схоже на «Залізний купол» і більше, — сказав він.

Зазначається, що система ППО «Залізний купол» має радіус дії до 70 кілометрів і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Водночас деякі аналітики критикують захист великих територій Європи подібною системою, називаючи ідею «притягнутою за вуха».

Наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про ініціативу «Європейського небесного щита» з метою створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі обладнання. До ініціативи вже приєдналася 21 країна.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє новий завод в Україні.