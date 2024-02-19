Фабрика Roshen у Липецьку. Фото з відкритих джерел

Суд у Росії націоналізував акції липецької фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України Петру Порошенку.

Про це пише «Настоящеее время».

Жовтневий районний суд Липецька забрати «в дохід російської держави» акції липецької фабрики «Рошен» (Roshen).

Власниками кондитерської компанії є експрезидент України Петро Порошенко та його син Олексій.

У державну власність також забрали частки (5% акцій) гендиректора підприємства Олега Казакова у статутному капіталі ТОВ «Рошен».

Згідно з рішенням суду, Петру Порошенку, його сину та Олегу Казакову заборонено будь-яку діяльність на території Росії.

Зазначимо, що у 2017 році в РФ заарештувалив рахунки липецької фабрики у справі про нібито шахрайство. Тоді ж виробництво зупинили, а працівників звільнили. Через арешт рахунків Петро Порошенко, на той час чинний президент України, не міг продати фабрику в РФ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму загарбники «націоналізували» 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна громадян України.