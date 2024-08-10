Обстріл Миколаєва 19 липня 2024 року, архівне фото: «НикВести»

Впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

О 12:00, 12:39 та 13:12 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Зокрема в населеному пункті Іванівка пошкоджено сільський клуб та дитячий садок. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше ворог атакував громаду FPV-дронами. Внаслідок влучання одного з них в селі Солончаки загорілась покрівлі житлового будинку, яку ліквідували пожежники. Постраждалих немає, кажуть в ОВА.

Крім того, обстріли фіксувалися по місту Очаків, де виникла пожежа неексплуатуємої господарчої споруди та сухої трави.

Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».