Впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.
Про це повідомляється в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
О 12:00, 12:39 та 13:12 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Зокрема в населеному пункті Іванівка пошкоджено сільський клуб та дитячий садок. Обійшлося без постраждалих.
Пізніше ворог атакував громаду FPV-дронами. Внаслідок влучання одного з них в селі Солончаки загорілась покрівлі житлового будинку, яку ліквідували пожежники. Постраждалих немає, кажуть в ОВА.
Крім того, обстріли фіксувалися по місту Очаків, де виникла пожежа неексплуатуємої господарчої споруди та сухої трави.
Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Впродовж дня 9 серпня російська армія понад десяти разів обстріляли територію Миколаївської області. Постраждали житлові будинки, дитсадок на господарчі споруди.
Про це повідомляється в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
О 12:00, 12:39 та 13:12 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Зокрема в населеному пункті Іванівка пошкоджено сільський клуб та дитячий садок. Обійшлося без постраждалих.
Пізніше ворог атакував громаду FPV-дронами. Внаслідок влучання одного з них в селі Солончаки загорілась покрівлі житлового будинку, яку ліквідували пожежники. Постраждалих немає, кажуть в ОВА.
Крім того, обстріли фіксувалися по місту Очаків, де виникла пожежа неексплуатуємої господарчої споруди та сухої трави.
Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».