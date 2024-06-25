Навчання з протидії торгівлі людьми / Фото «НикВести» надали організатори

Росія та Білорусь внесені до списку із 13 держав, влада яких фінансує торгівлю людьми.

Про це йдеться у щорічному Звіті про торгівлю людьми за 2024 рік, який представив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє на Голос Америки.

Як зазначається, під час презентації доповіді Блінкен звернув особливу увагу на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

«Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб і швидкість торгівлі людьми. (Торговці людьми) використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення», — зазначив Ентоні Блінкен.

Держсекретар наголосив, що торгівля людьми — це проблема, яку жодна країна не може вирішити самотужки.

Зазначається, що за оцінками Міжнародної організації праці, у 2021 році 27,6 мільйонів осіб по всьому світу займалися примусовою працею, що на 2,7 мільйона більше порівняно із 2016 роком. Із цих 27,6 мільйонів, за оцінками МОП, 6,3 мільйонів осіб перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації та 3,9 мільйонів займалися примусовою працею, навʼязаною державою.

Як зазначила посол з особливих доручень Сінді Даєр, «на жаль, деякі уряди є частиною проблеми».

Держдепартамент визначив 13 країн, влада яких заохочує або фінансує торгівлю людьми. Це, зокрема, охоплює торгівлю людьми в межах державних програм, примусову працю в державних медичних установах, сексуальне рабство в урядових таборах або використання чи вербування дітей-солдатів, йдеться у звіті.

За даними видання, у 2024 році до списку країн-порушників було внесено Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію і Туркменістан.

За словами Сінді Даєр, з посиленням міграційної кризи в усьому світі, торгівля людьми, найімовірніше, також збільшиться.

«Ми закликаємо уряди запобігати торгівлі людьми та приділяти пріоритетну увагу перевірці мігрантів, які часто беруть у борг у контрабандистів, а потім стають вразливими для торговців людьми, коли не можуть повернути гроші», — сказала вона.

Нагадаємо, мешканку Дніпра підозрюють у намаганні продати свого дворічного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.

Також мешканку Одеси підозрюють у торгівлі людьми для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.

Раніше повідомлялось, що 22-25 квітня цього року Програма підтримки ОБСЄ для України спільно з Міжнародною організацією з міграції провели навчання з протидії торгівлі людьми для Миколаївських правоохоронців та представників соцсектору.