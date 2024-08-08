Запорізька АЕС. Фото: gettyimages.com

В окупованому Енергодарі росіяни зареєстрували військову частину Росгвардії з юридичною адресою, яка збігається з адресою Запорізької атомної електростанції.

Про це пише «Центр журналістських розслідувань» з посиланням на російські реєстри.

Військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вулиця Промислова, 133. За цією самою адресою розташовані промислові потужності ЗАЕС.

У російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Однак є дані про засновника – це Федеральна служба військ Національної гвардії РФ, зазначає видання.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС?

Станція опинилась під контролем Російської Федерації у березні 2022 року. Через російські обстріли станція пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області було розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.

6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

Загалом за два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС.

Голова правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін раніше заявляв, що через некомпетентність набраного росіянами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.