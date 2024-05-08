Речниця МЗС Росії Марія Захарова / Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 8 травня заявила журналістам, що якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями.

Про це повідомляляє «ЄП» з посиланням на агентство Reuters.

У лютому Емманюель Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

«Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь «стратегічну невизначеність». Мусимо його розчарувати — для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною», — заявила журналістам Марія Захарова.

За її словами, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.

«Якщо французи зʼявляться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього», — сказала вона.

Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві, щоб засудити «провокаційну» політику Парижа.

Нагадаємо, Франція пообіцяла із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів. Також країна має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.