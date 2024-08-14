Курська область РФ. Фото: РосЗМІ

Наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників США.

За даними видання, американські офіційні особи повідомляють, що Україна успішно захопила 74 населені пункти РФ. Також українські війська зміцнюють свої позиції, тоді як Росія намагається перегрупувати свої сили для відбиття наступу.

Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.

Однак оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».