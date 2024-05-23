Сергій Різник. Фото: Львівський національний університет ім. Франка

Верховна рада України призначила нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, рішення про призначення підтримали 276 народних депутатів.

У липні 2023 року Верховна рада ухвалила закон про відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Призначення судді відбувалося за новою процедурою, кандидатів обирала дорадча рада. На цю посаду претендували ще двоє осіб.

Сергій Різник — доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського університету.

Народився 27 листопада 1980 року в Калуші Івано-Франківської області. У 1998 році закінчив Калуську гімназію та вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

З квітня 2019 року він обіймав посаду заступника голови Науково-консультативної ради Конституційного суду України. З грудня 2021 член Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що кандидат на посаду судді Конституційного суду Любомир Андрейчук не зміг назвати дату прийняття Конституції.

Нагадаємо, що в Україні серед органів влади у судів найнижчий рівень довіри, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS проведене на замовлення Цензор.НЕТ.