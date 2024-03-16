Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпаття.
Про це Сергій Гайдай повідомив н своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається у розпорядженні на сайті президента, Володимир Зеленський звільнив з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Едгара Токаря. Іншим розпорядженням було призначено нового голову райадміністрації.
«Маю нове завдання. Мукачівський район, починаємо працювати!», — зазначив Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай раніше уже обіймав посаду голови Мукачівської РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року. Головою Луганської обласної державної адміністрації Гайдай був з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року.
Нагадаємо, що 4 лютого президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.
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Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпаття.
Про це Сергій Гайдай повідомив н своїй сторінці у Facebook.
Як зазначається у розпорядженні на сайті президента, Володимир Зеленський звільнив з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Едгара Токаря. Іншим розпорядженням було призначено нового голову райадміністрації.
«Маю нове завдання. Мукачівський район, починаємо працювати!», — зазначив Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай раніше уже обіймав посаду голови Мукачівської РДА з вересня 2015 по листопад 2018 року. Головою Луганської обласної державної адміністрації Гайдай був з 25 жовтня 2019 до 15 березня 2023 року.
Нагадаємо, що 4 лютого президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.