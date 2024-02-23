Українська делегація на кордоні з Польщею. Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими урядовцями на кордоні між країнами 23 лютого не відбулася.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Прем’єр нагадав, що останні пів року відбувається постійна блокада українського кордону з боку Польщі, яка вдарила по українській економіці та можливостям країни краще захищатися.

— Місяць тому в Києві Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації, — зазначив він.

Денис Шмигаль додав, що українська сторона розумієм складності, з якими стикається польський ряд.

— І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І Уряд України сьогодні тут, — сказав він.

Прем’єр повідомив, що на кордон приїхали віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев. Однак польських колег не було.

— Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась, — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію на кордоні з Польщею та направив на кордон свою делегацію. Він також закликав уряд Польщі прибути на кордон.

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що урядовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві задля розв’язання проблеми блокади польсько-українського кордону.