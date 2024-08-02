Денис Шмигаль, Фото: kmu.gov.ua

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль запросив на зустріч новопризначеного посла Словаччини в Україні Павела Віздала, де пояснив, що санкції України проти російських компаній не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини.

Про це він написав у Телеграмі.

«Запросив на зустріч новопризначеного посла Словаччини в Україні Павела Віздала. Ще раз наголосив, що санкції України проти російських компаній не становлять загрози енергетичній безпеці Словаччини. Ми залишаємося надійним партнером, а також жодним чином не порушуємо Угоду про Асоціацію з ЄС», — написав він.

Денис Шмигаль також підкреслив, що Росія продовжує займатися енергетичним шантажем. Він зазначив, що будь-яка залежність від російської нафти, газу чи інших товарів — це величезний ризик абсолютно для всіх європейських країн. За його словами, саме тому ЄС дав рекомендації та інструменти всім країнам-членам диверсифікувати поставки.

«Разом із європейськими партнерами готові до реалізації проєктів, які посилять енергетичну безпеку України та ЄС. Також будемо працювати над планом спільних консультацій урядів України та Словаччини, які плануємо провести в жовтні», — зауважив глава уряду.

Премʼєр-міністр зазначив, що Україна продовжує взаємодію в межах політики «нового прагматизму», яка дасть змогу вивести відносини України та Словаччини на новий рівень.

Нагадаємо, уряд Угорщини заявив, що Україна нібито поставила Будапешт у «безвихідну ситуацію», зупинивши транзит російської нафти компанії «Лукойл».