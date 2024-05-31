Оксана Сивак / Фото з відкритих джерел

Оксана Сивак, яка була призначена заступницею міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції у 2023 році, оголосила, що йде з посади.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Коли я йшла на цю посаду, то бачила багато нагальних питань, які мало вирішити Міністерство. Багато з них нам вдалося реалізувати — були проведені зустрічі з міжнародними партнерами з Великої Британії, США, Франції, Данії, Швейцарії, Польщі, налагоджене співробітництво з нашими міжнародними партнерами та їх представництвами в Україні», — зазначила вона.

За словами Оксани Сивак, за цей період були укладені дві Угоди про міжнародну технічну допомогу, а саме:

з німецьким GIZ розпочато проєкт «Гендерно-чутливі підходи до ментального здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні» на суму 5,6 мільйонів євро;

з IREX продовжено проєкт «Український фонд швидкого реагування» на додаткову суму фінансування понад 6,5 мільйонів євро.

«Ми організували перший Саміт за результатами якого було підписано три меморандуми про співпрацю з міжнародними організаціями, щодо розвитку реабілітації для ветеранів, а також щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів», — написала вона.

Також вже колишня заступниця міністра розповіла, що за цей час відкрили Бородянський ЦСПР і концептуально змінили підходи до створення ветеранських просторів, як місць, створених в першу чергу для ветерана, місць, де ветеран зможе провести дозвілля в колі своїх побратимів, отримати психологічну допомогу та підтримувати свій фізичний стан в адаптивних спортзалах.

Вона зазначила, що у Міністерстві ветеранів налагодили діалог з громадськістю, яка була активно залученою до напрацювання проєкту закону «Про основні засади ветеранської політики в Україні».

«Завдяки нашій команді почалася практична реалізація Постанови «Деякі питання надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб», розпочалось наповнення Реєстру суб’єктів надання психологічної допомоги ветеранам та членам їх родин, були надані та відшкодовані перші послуги із психологічної допомоги. Завдяки спільній роботі нашої команди з МОЗ, НСЗУ, Мінреінтеграції, Міноборони — ветерани отримають нову послугу, досі не передбачену Програмою медичних гарантій — планову стоматологічну допомогу», — наголосила Оксана Сивак.

За її словами, пріоритетом було і є «залучення ветеранів до роботи Міністерства, до напрацювання стратегічних документів, адже головний мій принцип — не робити нічого для вас, без вас».

«Зараз прийшов час змін, попереду новий цікавий шлях, нові виклики. Я йду туди, де зможу бути ще більш корисною, але напрям лишається незмінним — дбати про здоров’я наших Героїв», — додала вона.

Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці.

Також у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.