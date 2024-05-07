В пологових будинках Миколаївської області народилась 1 261 дитина, фото з відкритих джерел

З початку 2024 року в Україні народилося 47 772 немовлят. Зокрема в пологових будинках Миколаївської області народилась 1 261 дитина.

Дані наводить Національна служба здоровʼя України.

Згідно статистики по народжуваності за попередні роки, у 2021 році на Миколаївщині народились 6 928 малюків, а у 2022 лише — 4 175.

За чотири місяці 2024 року ця кількість складає 1261. Гірша ситуація лише у Кіровоградскій (976) та Запорізькій (914) областях. Після них йде частина підконтрольної Україні Донецької області, де народились 366 дітей. Найменше немовлят народилось у Херсонській області — лише 85.

Статистика народжуваності від НСЗУ

У топі регіонів з найвищими показниками народжуваності опинились:

Київ — 5 568

Львівщина — 4 278

Дніпропетровщина — 3 963

Одещина — 3 454

Рівненщина — 2 556.

У НСЗУ нагадали, що програма медичних гарантій повністю покриває допомогу новонародженим і, що батьки немовлят можуть отримати безоплатні послуги за такими пакетами:

неонатальний скринінг;

медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;

медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя;

медична допомога при пологах.

Що з народжуваністю у Миколаєві?

За 11 місяців 2023 року кількість пологів майже на 500 зросла порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Це пояснюється тим, що люди повертаються до міста. Крім цього, у Миколаєві є ще внутрішньо-переміщені жителі з Херсону та районів області, які також звертаються до пологових міста.

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай на питання про те, чи не створить збільшення кількості людей проблем для реорганізованих пологових, відповіла, що медзаклади спроможні приймати породіль, навіть якщо мова йтиме про 10 тисяч пологів на рік.

Реорганізація пологових будинків в Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.

31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Міська влада планує зберегти у місті майже на півмільйона жителів один пологовий будинок — №3, який знаходиться у мікрорайоні Ліски у Заводському районі Миколаєва.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини.

Колектив пологового будинку №2 в Миколаєві вважає помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Нагадаємо, у січні 2022 року миколаївська блогерка розказала про вартість «безкоштовних» пологів у пологовому будинку №3: 10 тисяч гривень — кесарів розтин, 8 тисяч гривень — природні пологи. Також була названа вартість звичайної палати — 580 гривень на день, але є і за 2500 гривень на день за цінами станом на початок 2022 року.

Зазначимо, ще держава гарантує безкоштовні пологи в Україні. У грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Національна служба здоров'я України компенсує за одні пологи 15 тисяч 101 гривню за програмою медичних гарантій. За даними системи E-Health Миколаївський пологовий будинок №3 отримав у 2021 році 43 мільйони 125 тисяч 99 гривень за цією програмою.