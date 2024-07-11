США обговорюють з Україною дозвіл на застосування далекобійної зброї проти Росії / Ілюстраційне фото

Сполучені Штати обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт у коментарі «Суспільному».

Він зазначив, що президент США дозволив використовувати американську зброю на окремих територіях всередині Росії.

«Це ґрунтується на здоровому глузді. Це не базується на конкретних географічних зонах. Йдеться про запобігання загрозам до того, як вони вторгнуться на територію України», — сказав представник Держдепу.

Сміт зазначив, що США продовжують дискусії з президентом Володимиром Зеленським та його командою щодо того, що саме потрібно Україні для протидії викликам, які ставить Росія.

«Мені нема чого оголосити сьогодні, але я можу запевнити вас, що ці обговорення тривають, і ми продовжуватимемо коригувати та адаптуватись, щоб допомогти вам досягти вашої мети», — сказав він.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.