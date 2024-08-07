Президент Туреччини разом з президентом РФ. Фото: ORF.AT

Сполучені Штати попередили Туреччину про можливість запровадження санкцій у разі продовження експорту американської військової техніки до Росії.

За даними Financial Times, це стало відомо після заяви Метью Аксельрода, помічника міністра торгівлі США, під час його нещодавньої поїздки до Стамбула і Анкари.

Метью Аксельрод закликав турецьких чиновників посилити контроль над експортом напівпровідникових чіпів та інших компонентів американського виробництва, які можуть бути використані у військових цілях.

«Треба, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконні постачання американських технологій до Росії. Потрібен прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади й промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, ніж притягнути до відповідальності тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю», — сказав він.

Він також висловив занепокоєння тим, що Туреччина стала для Росії ключовим пунктом для імпорту західної електроніки, зокрема процесорів, карт пам'яті, підсилювачів для ракет і безпілотників, а також верстатів.

На даний момент Міністерство торгівлі США вже внесло до свого чорного списку 18 турецьких компаній, і кількість таких компаній може збільшитися, якщо ситуація не покращиться.

Нагадаємо, на противагу цьому, Україна та Туреччина домовились про співпрацю щодо реабілітації військовослужбовців. Також нещодавно у Туреччині спустили на воду другий корвет «Гетьман Іван Виговський», який побудували для України.

Крім того, турецькі компанії допоможуть Україні з відновленням енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.