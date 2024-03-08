В США почали розслідувати використання Starlink на окупованих територіях. Фото: Depositphotos.

Демократи з Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вживала компанія заходів, аби запобігти використанню Росією супутникового сервісу Starlink у війні проти України.

Про це пише The Washington Post.

Члени Палати Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали лист із вимогою, щоб компанія повідомила, чи надходили до неї скарги на можливе незаконне придбання терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України. За словами членів Палати, їх стривожили заяви української розвідки про те, що Росія розміщує термінали Starlink на сході України, що є порушенням санкцій.

Законодавці попередили президента SpaceX Гвінна Шотвелла, що передбачуване використання Росією Starlink «становить серйозну загрозу для безпеки України, життя українців і національної безпеки США».

Перевірка підкреслює, наскільки життєво важливим був сервіс Starlink для військових дій України, забезпечуючи основу цифрового зв'язку на полі бою відтоді, як Росія вторглася в країну два роки тому.

Водночас демократи побоюються, що тепер Starlink може дати аналогічну перевагу Росії.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті. Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому». З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

Головне управління розвідки повідомило, що Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Вартість одного терміналу супутникового зв’язку 200 тисяч рублів.