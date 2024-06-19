Таїланд, 1 червня 2024 року / Фото: Getty Images, з відкритих джерел

Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізує одностатеві шлюби. Сенат королівства схвалив законопроєкт про шлюбну рівність.

«За» проголосували 130 сенаторів і лише чотири — проти, повідомляє CNN.

Законопроєкт ще має схвалити король, але цей процес вважається формальністю. Він набуде чинності через 120 днів після публікації в королівському віснику.

Законопроєкт надає ЛГБТК-парам такі ж юридичні права і визнання, як і гетеросексуальним. Зокрема, йдеться про успадкування, усиновлення та прийняття рішень, пов’язаних зі здоровʼям партнера.

«Потенційний вплив цього законопроєкту величезний. Він не тільки змінить життя незліченної кількості пар, але й сприятиме створенню більш справедливого і рівноправного суспільства для всіх. Окрім юридичних наслідків, прийняття цього законопроєкту стане потужним сигналом прийняття та інклюзії», — зазначив засновник неурядової організації Love Foundation, яка проводить кампанію за рівність ЛГБТК+ в Таїланді Паньяфон Фіфатхунарнон.

Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії та третьою країною Азії, яка дозволить рівність шлюбів. Наразі одностатеві шлюби легалізовані в таких азійських країнах, як Тайвань і Непал.

Нагадаємо, у Європі одностатеві шлюби легалізували вже 22 країни.

Генеральний синод Англіканської церкви дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби й цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Це рішення свідчить про компроміс між консервативним і ліберальним крилом Англіканської церкви.

В Українській греко-католицькій церкві заявили, що декларація Fiducia Supplicans, яку затвердив Папа Римський Франциск та яка дозволяє благословляти пари однієї тієї самої статі, «не має правової сили» для її вірян.

Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.