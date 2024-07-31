Військовий квиток українця, фото: Depositphotos.

Голова політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає внести зміни до закону про мобілізацію через юридичну колізію, якою тепер користуються, щоб мобілізувати юнаків з 18-річного віку. Про це йдеться у заяві політика, яку опублікувала пресслужба «Батьківщини».

Зазначається, що попри вікові параметри мобілізації, чоловіків до 25 років намагаються незаконно призвати на військову службу та перешкоджають вступу на магістратуру. Також вона назвала закон про мобілізацію стратегічною помилкою українського парламенту та президента Володимира Зеленського.

— Головне питання, яке стоїть перед нами – це яка мобілізація проводиться в Україні, як вона проходить, наскільки справедливо, наскільки законно. На жаль, закон про мобілізацію, який був ухвалений на репресивній, а не мотиваційній основі – це є велика стратегічна помилка нашого парламенту і президента, – сказала Юлія Тимошенко.

Народна депутатка запевняє, що через закон порушуються права чоловіків від 18 до 25 років, які через розбіжності в законі та проходження першої ВЛК втрачають статус призовника, стають військовозобов’язаними та іноді мобілізовуються.

— В законі ми чітко визначили певні параметри, які мусять бути виконані. Є певні категорії людей, які не мобілізуються по закону, і цього треба дотримуватися. Але саме головне – це наша молодь від 18 до 25 років. Коли парламент визначився чітко в законі, що мобілізація лише з 25 років, хто дав право забирати дітей з 18 до 25? Знайшли колізію в законі, знайшли якусь підставу і сьогодні дітей тягають практично протизаконно і проти рішення парламенту, в тому числі не допускаючи їх до магістратури, – додала Юлія Тимошенко.

З пропозицією розглянути цей законопроект на засіданні Комітету з питань національної безпеки також виступив депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Раніше повідомлялось, що за даними The New York Times, Україна нарощує темпи мобілізації, щомісяця призиваючи до лав Сил оборони до 30 тисяч осіб.

Після проходження повторного обстеження, менше ніж 10% визначаються непридатними серед раніше обмежено придатних.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки.

Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.

Віталій Кім розповів, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини. За два роки вторгнення в Миколаївській області відкрили майже 800 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.