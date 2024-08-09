Камала Гарріс та Дональд Трамп / Фото: Факти

Кандидати у президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC.

Як пише ABC News, вони прийматимуть президентські дебати 10 вересня.

Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь.

Як повідомляє CNN, на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що «з нетерпінням чекає» на дебати з Камалою Гарріс, та повідомив, що погодився на дебати з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня та з NBC 25 вересня.

Він зазначив, що ще є «незначні деталі», які потребують узгодження, зокрема щодо аудиторії та місць проведення дебатів. Він також висловив сумніви, що Камала Гарріс погодиться на всі умови.

Раніше Камала Гарріс підтвердила свою участь у дебатах на ABC 10 вересня, на які також спочатку погодився Джо Байден перед тим, як вибув з президентських перегонів. Однак Камала Гарріс відмовилася від дебатів на Fox News 4 вересня.

Подробиці щодо місця проведення, правил та модераторів дебатів будуть узгоджені ближче до дати події.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

Згодом віцепрезидентка США Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп зрівняли шанси перемогти на президентських виборах.