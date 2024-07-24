Камала Гарріс та Дональд Трамп / Фото: Факти

Кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

Як інформує Politico, наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, мають відбутися на телеканалі ABC News. В останні дні Дональд Трамп наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Однак під час розмови з журналістами у вівторок Дональд Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Камалою Гарріс, незалежно від того, чи відбудуться вони на ABC, і сказав, що «був би готовий провести більше ніж одні дебати».

Республіканець також вказав, що «дебати важливі для президентських перегонів».

«Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобовʼязані брати участь у дебатах», — додав Дональд Трамп.

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.