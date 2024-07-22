Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена, який вже відмовився від участі в перегонах.

Про це Дональд Трамп заявив в інтервʼю CNN.

«Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена», — сказав він.

Також Дональд Трамп стверджує, що Джо Байден — найгірший президент за всю історію Сполучених Штатів, і він «непридатний, аби балотуватися в президенти, і, безумовно, непридатний для того, щоб виконувати свої обовʼязки», повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами експрезидента, Джо Байден «здобув посаду тільки завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу».

«Усі, хто його оточував, включаючи його лікаря і ЗМІ, знали, що він нездатний бути президентом, і він ним не був. А тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон… багато з них із вʼязниць, психлікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждаємо від його президентства, але ми дуже швидко виправимо заподіяну ним шкоду», — наголошує Дональд Трамп.

У неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Нагадаємо, редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів.

Раніше повідомлялося, що після дебатів, які відбулися 27 червня, 60% виборців вважають, що Джо Байдена слід замінити як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США.