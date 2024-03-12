Пітер Стано. Фото: ERR

Речник Євросоюзу Пітер Стано прокоментував заяву Папи Римського про те, що Україна повинна «мати сміливість підняти білий прапор».

Він наголосив, що Європейський Союз прагне миру в Україні, але цей мир має бути справедливим і враховувати інтереси України, яка є жертвою російської агресії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

— Дозвольте мені нагадати, якою є позиція ЄС. Мир залежить від руху рукою однієї людини, і це — Володимир Путін. Він продовжує розпалювати війну щодня. Ми хочемо справедливого миру, який враховуватиме (інтереси, — прим.) жертви війни, і це — Україна, — сказав Пітер Стано.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до переговорів у війні Росії проти України, зазначивши, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор». Він також вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з переговорами.