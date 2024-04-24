У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

Сьогодні, 24 квітня, відбулася презентація проєкту «Забезпечення розширення економічних можливостей для відновлення та розвитку» (SEED) від Acted Ukraine, з якими співпрацює Миколаївська обласна рада в рамках меморандуму.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Участь у заході взяли перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник обласного департаменту економіки Олександр Корольов, департаменту освіти Алла Веліховська, департаменту соцзахисту Оксана Єльчієва, заступник начальника Миколаївської РВА Раміль Агабеков, заступник начальника Первомайської РВА Олег Юрченко, директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, директор Агенції регіонального розвитку Євген Бабков, а також команда ACTED — керівник регіонального підрозділу Нікос Ксандінов, старший фахівець з ведення проєкту Микола Волковинський, менеджерка проєкту SEED Олеся Балтажи та радниця з гендерної рівності Світлана Жаворонкова.

«Під час візиту з ACTED до Березнегуватської громади мав діалог із керівництвом організації щодо створення проєкту, що сприятиме підтримці бізнесу. І вже сьогодні відбулася презентація проєкту «Забезпечення розширення економічних можливостей для відновлення та розвитку» (SEED). Це дуже важлива ініціатива до підтримки наших громад та розвитку бізнесу», — розповів Антон Табунщик.

Команда ACTED анонсувала такі напрямки грантової підтримки:

надання грантів на розвиток самозайнятості та мікропідприємництва серед місцевого населення та ВПО (гранти до 60 000 грн). Для цього організація обере кілька громад, де найбільша концентрація внутрішньо переміщених осіб;

надання грантів для малого бізнесу (орієнтовно 400 000 грн). Участь можуть взяти малі підприємці, які хочуть розвивати свій бізнес та давати нові робочі місця, зокрема, для жінок;

надання грантів на навчання до 40 000 грн;

організація Центрів денного догляду. Планується запуск 4 центрів по 1 700 000 кожен, де зможуть залишати дітей та людей похилого віку, а також інші напрямки.

«Такі проєкти для Миколаївської області — необхідність підтримки населення та подальшого розвитку економіки наших громад. Дякуємо партнерам за увагу до нашої прифронтової області та таку глибинну підтримку», — наголосив очільник облради.

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада

У Миколаївській області стартує грантова програма для підтримки населення. Фото: Миколаївська облрада