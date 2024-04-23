Петер Сіярто. Фото з Pixabay.

Уряд Угорщини має намір блокувати виділення Євросоюзом 1,5 мільярдів євро для допомоги Україні.

Про це повідомляє видання «Index».

Зазначається, що міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто на Раді закордонних справ Європейського Союзу розповів про те, що дискримінація угорських компаній в Україні досі не припинилася. Він заявив, що поки ситуація не зміниться, Угорщина не погодиться на виділення Україні допомоги ЄС.

В Угорщині заявляють про начебто «переслідування» фармацевтичної фірми «Гедеон Ріхтер». На думку угорської сторони, проти виробника ліків ведуться «необґрунтовані процедури» за «сфабрикованими приводами».

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.

Тоді Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні. Як відомо, Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».