Україна та Північна Македонія працюють над двосторонньою безпековою угодою. фото: Дмитро Кулеба

Україна та Північна Македонія наразі працюють над двосторонню угоду, що стосується гарантій безпеки.

Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на сторінці в соцмережі X.

Посадовець провів зустріч з новим міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським, на якій обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці та підтримки процесу приєднання обох країн до Європейського Союзу.

«Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку. Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру. Ми обговорили подальші спільні кроки для відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та формули миру», — заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Північна Македонія завершила успішну підготовку українських військовослужбовців.