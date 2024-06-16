У Швейцарії президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами і запустила дипломатичні відносини.



Про це Зеленський написав у Facebook.

У присутності лідерів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.



Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру «Екологічна безпека». Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС.

— Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу, – заявив він.

Нагадаємо, що Албанія відкриє посольство у Києві.