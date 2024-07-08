Володимир Зеленський, фото з відкритих джерел

Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН після обстрілів цивільних об'єктів, включаючи дитячу лікарню «Охмадит».

Про це сказав Володимир Зеленський у понеділок, 8 червня, під час підписання безпекової угоди з Польщею.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності об'єднання зусиль у боротьбі проти агресії Росії, яка знову завдавала удару по мирному населенню. Президент назвав сьогоднішню атаку черговим актом тероризму, який спрямовано на мирне населення та дітей, що знаходились на лікуванні.

— Підтримка дуже важлива в такі моменти, в такі складні дні, ранки, як сьогоднішній. Удар по лікарні, в якій лікувались діти, що страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знову демонструють виродки з Кремля, тому що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювало українське ППО, що це українська ППО, а не їх розрахований удар. Я вдячний всім українцям, які почали публікувати відео, де конкретно видно, не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Все, що зруйнували ці терористи — буде відновлено і ми відповімо цим нелюдям з Росії, — заявив Зеленський Володимир.

Крім того, Зеленський ініціював скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН з метою обговорення російської агресії та її наслідків для цивільного населення. Він підкреслив, що Україна не може впоратися з цією загрозою самотужки і закликав світову спільноту до єдності й рішучих дій проти Росії.

— Ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари. На все, що з ними намагаються обговорювати про мир, Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити кожен у світі, хто дійсно прагне миру. Для цього потрібна достатня рішучість і дійсно спільні дії. Жодна з країн не може на самоті протистояти цій навалі з Росією. Україна це робить, але в союзі з нашими партнерами пліч-опліч. Зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею, – сказав він.

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також Росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.