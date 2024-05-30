Україна укладає угоду з Азербайджаном щодо відновлення поромних перевезень / Фото: container-news.com

Україна перебуває на завершальному етапі переговорів щодо відновлення поромних перевезень з Азербайджану.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин, цитує «Інтерфакс-Україна».

«На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна. Найближчим часом, ми сподіваємося, що поромна переправа запрацює», — сказав він.

Водночас Юрій Литвин наголосив, що робота поромної лінії залежатиме від ринку — від урожайності сільгоспкультур, від роботи всього сільського господарства, від номенклатури вантажів на експорт-імпорт і функціонування економіки загалом.

«За порти можете бути спокійними. Вони працюватимуть у режимі 24/7. Усе необхідне для цього в нас є. Сподіваємося, що гроші, які ми спільно заробляємо, будуть інвестовані в інфраструктуру портів, і її буде оперативно відновлено», — наголосив голова АМПУ.

Він уточнив, що АМПУ ставить перед собою пріоритетне завдання в найближчі два роки відновити інфраструктуру портів щонайменше до довоєнного рівня, для чого організації необхідно 9-9,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, Данія розглядає можливість допомоги Миколаєву у створенні тимчасової поромної переправи через річку Південний Буг, щоб уникнути транзиту вантажівок через саме місто.