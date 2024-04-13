Відкриття посольства. Фото: МЗС України.

У п’ятницю, 11 квітня, офіційно відкрили посольство у Кот-д'Івуар, що на заході Африці.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах турне країнами Африки приїхав до міста Абіджан з робочим візитом, де й відкрилося посольство.

У церемонії відкриття Посольства взяли участь різні представники обидвох країн.

«Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі – країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами», — зазначив Максим Субх під час свого виступу.

Крім того, Максим Субх подякував івуарійській стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, яку вона демонструє з 2014 року. В свою чергу, заступник Глави івуарійськоі дипломатії запевнив, що підтримка України є «твердою та непохитною».

Відкриття посольства. Фото: МЗС України. Відкриття посольства. Фото: МЗС України.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. В 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.