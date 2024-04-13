У п’ятницю, 11 квітня, офіційно відкрили посольство у Кот-д'Івуар, що на заході Африці.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах турне країнами Африки приїхав до міста Абіджан з робочим візитом, де й відкрилося посольство.
У церемонії відкриття Посольства взяли участь різні представники обидвох країн.
«Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі – країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами», — зазначив Максим Субх під час свого виступу.
Крім того, Максим Субх подякував івуарійській стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, яку вона демонструє з 2014 року. В свою чергу, заступник Глави івуарійськоі дипломатії запевнив, що підтримка України є «твердою та непохитною».
Нагадаємо, наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. В 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.
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У п’ятницю, 11 квітня, офіційно відкрили посольство у Кот-д'Івуар, що на заході Африці.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах турне країнами Африки приїхав до міста Абіджан з робочим візитом, де й відкрилося посольство.
У церемонії відкриття Посольства взяли участь різні представники обидвох країн.
«Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі – країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами», — зазначив Максим Субх під час свого виступу.
Крім того, Максим Субх подякував івуарійській стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, яку вона демонструє з 2014 року. В свою чергу, заступник Глави івуарійськоі дипломатії запевнив, що підтримка України є «твердою та непохитною».
Нагадаємо, наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. В 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.