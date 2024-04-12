Конго. Фото: Свои Люди

У середу 10 квітня запрацювало посольство України в Демократичній Республіці Конго.

Відомство відкрили за дорученням президента Володимира Зеленського, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба зазначив, що посольство України в ДР Конго офіційно розпочало роботу 10 квітня. Міністр додав, що Демократичну Республіку Конго називають «серцем Африки». Це друга за площею країна в Африці та одинадцята у світі.

За його словами, Україна та ДРК добре співпрацювали у сфері освіти. У 2021-2022 роках 419 студентів з ДРК навчалися в нашій країні.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у столиці Гани Аккрі розпочало роботу посольство України. В 2022 році президент поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.