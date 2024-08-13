Вказівник дороги на Курщину. Ілюстраціне фото

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 13 серпня, передає «Суспільне».

Георгій Тихий наголосив, що з початку літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по районах Сумської області.

«Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було затримано більше двох тисяч ударів. Це реактивні системи залпового вогню, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет», — зазначив речник МЗС.

Оскільки Україна не може бити по РФ далекобійною зброєю, то доводиться за допомогою Збройних Сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які постійно атакують Україну.

За його словами, операція Сил оборони України відбувається з дотриманням міжнародного гуманітарного права, але Росія може спробувати сфабрикувати інциденти з порушенням цього права.

Також Георгій Тихий сказав, що Росія принесла війну на територію України і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чим швидше РФ погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі Формули миру, тим швидше припиняться рейди на територію Росії.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.