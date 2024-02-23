Блокада кордону. Фото Укрінформ.

Український уряд готує «чіткі кроки та конкретні пропозиції» задля вирішення ситуації з блокадою кордону у Польщі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засіданні у Львівській області.

«Ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції. З польською стороною плануємо провести прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів», – заявив він.

Разом з тим ухвалюватиметься рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Це пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Він буде працювати для пасажирських автомобілів. Це, за словами Дениса Шмигаля, допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян.

«Крім того, ми домовилися, що буде розширена робота ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною — «Лужанка — Берегшурань». Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною ваою до 7,5 тонн», — додав він.

Нагадаємо, що зранку, 23 лютого, у Польщі невідомі знову відкрили три українські зерновози та висипали на землю українську сільгосппродукцію.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.