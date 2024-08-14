переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про партнертсво. Фото: ОП

Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Відбувся перший раунд переговорів, українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він відзначив, що Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство.

«Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем’єр-міністр Великої Британії», — наголосив Андрій Єрмак.

Вказується, що майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

«Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва», — зауважив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.