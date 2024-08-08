Фото: «Укроборонпром» / Facebook

«Укроборонпром» вперше увійшов до переліку 50 найкращих всесвітніх оборонних компаній за версією порталу Defense News. Концерн посів 49-те місце, піднявшись за рік на 16 сходинок.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін каже, що із сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше — його виручка за 2023 рік виросла на 72%, до 2,2 мільярда доларів. За його словами, у перше півріччя 2024-го концерн тримав схожий темп.

Камишін наголосив, що розвиток оборонної промисловості спричинений війною. Тож зараз ціль усієї української оборонки одна — виробляти якнайбільше якісної зброї для Сил оборони.

«Утім, дивлячись на цей рейтинг, ми бачимо: після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки», — зазначив Олександр Камишін.

Нагадаємо, «Українська оборонна промисловість» створить спільне підприємство з американською Amentum Services — провідною компанією у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.