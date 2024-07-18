Урсула фон дер Ляєн / Фото з відкритих джерел

Європейський Парламент переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий п’ятирічний термін.

Про це повідомили у Європейському парламенті.

Зазначається, що кандидатуру Урсули фон дер Ляєн підтримав 401 європарламентар, проти — 284.

За даними «Європейської правди», голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення.

Представники єврогрупи «Лівих» перед тим пропонували відкласти голосування за Урсулу фон дер Ляєн, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

Урсула фон дер Ляєн на свої сторінці у соцмережі Х прокоментувала перемогу написавши: «Ще пʼять років».

«Я не можу висловити, наскільки вдячна за довіру всім депутатам Европарламенту, які проголосували за мене», — наголосила вона.

Що відомо про Урсулу фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн — німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках.

Вона з 2019 року очолювала Єврокомісію. Її вперше в історії ЄС висунули на другий термін.

Урсула фон дер Ляєн від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та неодноразово відвідувала Київ. Під час своєї передвиборчої кампанії політик виступала за збільшення витрат на оборону, а також не виключала можливої нової війни.

Вона заявила, що хоче створити Європейський оборонний союз під час свого наступного головування в Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведуть на рахунки України у липні.