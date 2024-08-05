Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувачуючи її в підтримці племен туарегів, які нещодавно атакували колону малійських військових та російських найманців ПВК «Вагнер».

У заяві малійської влади йдеться про те, що Україна сприяє тероризму в Африці, порушує суверенітет Малі та міжнародне право, включаючи Статут ООН.

Малійська влада звернула увагу на визнання представником ГУР Андрієм Юсовим причетності Києва до знищення наприкінці липня загону «вагенрівців». В ефірі телемарафону 29 липня Юсов підтвердив, що повстанці у Малі отримали від українських розвідників необхідну інформацію для успішної атаки на найманців.

Крім того, Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало українського посла Юрія Пивоварова через допис на офіційній сторінці посольства у фейсбуці, де, за словами сенегальської влади, український дипломат виказав підтримку туарегам у Малі.

Цей дипломатичний конфлікт підкреслює складність ситуації в регіоні та взаємозв'язок між різними міжнародними гравцями у конфліктах на африканському континенті.

Зазначимо, що нещодавно повстанці у Малі заявили про знищення колони урядових військ, підтримуваних російськими найманцями. Туареги розповіли про десятки ліквідованих і захоплених у полон вагнерівців.

Нагадаємо, 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євген Пригожин.

Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.



Також повідомлялося, що слідчий комітет Росії у неділю, 27 серпня, підтвердив смерть власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області РФ.