Джеймс О’Браєн / Фото з відкритих джерел

Для забезпечення успіху України у нав’язаній Москвою війні необхідно передусім позбавити РФ можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати економічних збитків.

Про це розповів у понеділок у Вашингтоні помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, цитує Укрінформ.

«Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху», — зауважив представник Держдепартаменту США.

За його словами, це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Цього можна досягти достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоби вона могла вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

«Тоді виникає момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі», — сказав Джеймс О’Браєн.

Крім того, зазначив представник Держдепартаменту США, визначення успіху України також полягає в тому, щоби вона зрештою могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

В свою чергу Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.