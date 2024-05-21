Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

Близько 20% штату Миколаївської міської ради планують скоротити внаслідок оптимізації. Зокрема це передбачатиме обʼєднання деяких управлінь.

Про це у вівторок, 21 травня, під час брифінгу заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Міський голова розповів, що компанія «Ernst & Young», яка займається оптимізацією структури мерії вже провела дві стратегічні сесії. Згідно розробленого аудиту, скорочення першочергово стосуватиметься управлінь.

— У нас рівні управління дуже розгалужені. Мер, заступник мера, керівник департаменту, заступник керівника департаменту, відділу, начальник сектору і так далі. Це буде якраз зменшення через об'єднання рівнів управління, залишення статусів деяких департаментів, зменшення прибирання секторів і так далі. Також велика кількість наших головних розпорядників будуть позбавлені цього статусу. Тобто організації, які займаються закупівлями, закупають лише собі меблі, папір, щось таке, але роблять адміністративні функції, не будуть головними розпорядниками, а функції головного розпорядника залишаться за виконком Миколаївської міської ради. Це дозволить скоротити бухгалтерів і так далі. Це 100% не буде стосуватися управління освіти, тому що в них централізована бухгалтерія, вони працюють з великою кількістю суб'єктів освітніх, школи, дитсадки, шкільна освіта, позашкільна освіта. Тому вони залишаться зі статусом головного розпорядку. Інші будемо ліквідувати, це дозволить зменшити бухгалтерію, — сказав Олександр Сєнкевич.

Процес, за словами міського голови, відбуватиметься поетапно — до нового року і після. Це необхідно, щоб не паралізовувати роботу. При цьому скорочення не у всіх випадках означатимуть звільнення, адже деякий персонал може перейти в роботу у нові центри надання адміністративних послуг у Корабельному та Заводському районах.

— За мою роботу в міськраді, я зрозумів, що система, яка працює, не може змінити сама себе. Якщо запропонувати людям зміни всередині, то ці люди, які працюють всередині, вони будуть пропонувати лише прості зміни, які не є глобальними і фактично не так сильно впливають на роботу міськради. Вся робота повинна бути розділена на три частини. Це фронт офіс, мідл офіс і бек офіс. Ця концепція була розроблена і представлена «Ernst & Young». Одним з важливих елементів цієї роботи є збільшення кількості адміністративних послуг. Хочу нагадати, що в липні буде завершено ремонт і збільшення ЦНАПу Корабельного району. А також ми знайшли партнерів, які готові нам допомогти створити ЦНАП в Заводському районі. Якась кількість людей може бути переведена туди для надання послуг миколаївцям, — додав він.

Про те, яку економію дасть скорочення посадовців бюджету, наразі незрозуміло, додав мер.

За таким принципом у квітні цього року депутати Миколаївської міської ради реорганізували управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування.

Така реорганізація дозволить економити 2 мільйони гривень бюджету Миколаєва на рік та дозволить швидше вирішувати процедурні питання, казав раніше головний архітектор міста Євген Поляков.

Скорочення посадовців міськради Миколаєва

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярди гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.