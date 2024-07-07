ДТП в Миколаївському районі, фото: ГУНП Миколаївщини

Внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.

В поліції Миколаївської області розповіли деталі ДТП.

Близько 22:00 на польовій дорозі між селами 33-річного водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався із керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу з дороги з подальшим зіткненням із деревом.

У результаті автопригоди водій легковика, 28-річна пасажирка та півторарічна дитина загинули на місці події. Ще пʼять пасажирів віком 3, 7, 33, 43 та 56 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, в 2023 році в результаті дорожньо-транспортних пригод на території Миколаївської області загинули 120 людей.

Зазначимо, що найбільший приріст ДТП з постраждалими за 2024 рік зафіксовано у Херсонській (+26%) та Миколаївській (+23%) областях.