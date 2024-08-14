Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2, фото «НикВести»

Виконавчий комітет міської ради погодив зміну тарифу на частину послуг в трьох медичних закладах Миколаєва: міських лікарнях №1 та №4, а також Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3.

Відповідне рішення члени виконавчого комітету ухвалили під час онлайн-засідання сьогодні, 14 серпня, пишуть «НикВести».

— Усі ці тарифи на послуги, які надаються поза об'ємом пакетів медичних послуг, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, — уточнили в управлінні охорони здоров'я.

В лікарні №4 змінили тариф лише на одну послугу — ультразвукове дослідження (УЗД) судин. Тепер вартість цієї послуги складатиме 420 гривень.

Водночас в лікарні №1 змінили тариф на сім послуг: УЗД серця коштуватиме 499 гривень, еластографія щитовидної залози (276 гривень) та молочної залози (285 гривень), дуплексне УЗД судин шиї або нирок — 347 гривень, доплерографія нижніх кінцівок — 347 гривень та еластографія печінки –— 456 гривень.

Найбільше послуг, за якими змінюють тариф, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3. Це послуги з консультування, лабораторні дослідження, лабораторно-діагностичні послуги, ультразвукові та рентгенологічні дослідження та інші. Повний перелік послуг публікуємо нижче.

Перелік послуг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3, за якими змінився тариф, скриншот з проєкту рішення виконавчого комітету Перелік послуг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3, за якими змінився тариф, скриншот з проєкту рішення виконавчого комітету Перелік послуг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3, за якими змінився тариф, скриншот з проєкту рішення виконавчого комітету

Перелік послуг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3, за якими змінився тариф, скриншот з проєкту рішення виконавчого комітету Перелік послуг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3, за якими змінився тариф, скриншот з проєкту рішення виконавчого комітету

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «НикВести» повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

Однак в НСЗУ «НикВести» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація.

В Міністерстві охорони здоров'я України також сказали, що не давали рекомендацій щодо скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Згодом це визнала й керівниця управління охорони здоровʼя Миколаєва Ірина Шамрай.

Загалом центри планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже наступного 2025 року.