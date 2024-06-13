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Країни «Великої сімки» погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів від заморожених російських активів.

Про це у соцмережі «Х» повідомив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

«Хороші новини з «Великої сімки»: ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки від заморожених активів — розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів», — написав Крістіан Лінднер.

При цьому він зазначив, що зараз триває робота над деталями.

Нагадаємо, що Велика Британія надасть Україні 308 мільйонів доларів на гуманітарну та енергетичну допомогу, а також на довгострокове економічне і соціальне відновлення, реконструкцію.

Також нагадаємо, Президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.