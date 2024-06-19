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Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, його підтримали 247 парламентарів.

Законопроєкт передбачає створення військової поліції – військового формування із правоохоронними функціями. Координувати діяльність військової поліції має Кабмін через міністра оборони.

До структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління, територіальні органи управління, центри спеціального призначення, навчальні центри та дисциплінарні батальйони.

Військова поліція комплектуватиметься за рахунок ЗСУ, її склад не може перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.

Керуватиме цією поліцією начальник, якого призначатиме і звільнятиме президент за поданням міністра оборони, а під час воєнного стану – за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Як раніше повідомлялося, основними завданнями військової поліції будуть:

правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів

оперативно-розшукова діяльність

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ

захист прав військовослужбовців

захист державного майна

виконання покарань

Нагадаємо, що Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.