Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.
Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, його підтримали 247 парламентарів.
Законопроєкт передбачає створення військової поліції – військового формування із правоохоронними функціями. Координувати діяльність військової поліції має Кабмін через міністра оборони.
До структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління, територіальні органи управління, центри спеціального призначення, навчальні центри та дисциплінарні батальйони.
Військова поліція комплектуватиметься за рахунок ЗСУ, її склад не може перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.
Керуватиме цією поліцією начальник, якого призначатиме і звільнятиме президент за поданням міністра оборони, а під час воєнного стану – за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Як раніше повідомлялося, основними завданнями військової поліції будуть:
Нагадаємо, що Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію.
Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, його підтримали 247 парламентарів.
Законопроєкт передбачає створення військової поліції – військового формування із правоохоронними функціями. Координувати діяльність військової поліції має Кабмін через міністра оборони.
До структури військової поліції входитимуть: центральний орган управління, територіальні органи управління, центри спеціального призначення, навчальні центри та дисциплінарні батальйони.
Військова поліція комплектуватиметься за рахунок ЗСУ, її склад не може перевищувати 1,5% чисельності Збройних сил.
Керуватиме цією поліцією начальник, якого призначатиме і звільнятиме президент за поданням міністра оборони, а під час воєнного стану – за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Як раніше повідомлялося, основними завданнями військової поліції будуть:
Нагадаємо, що Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.