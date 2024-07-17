Голосування / Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищене житло.

Про це 17 липня повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, ВР також у першому читанні ухвалила проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців.

Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних обʼєктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.

Переселенці на Миколаївщині

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченкове.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.